Фильмы о Карабахской войне должны затронуть сердца миллионов во всем мире - встреча с Семихом Капланоглу в Баку

В Баку прошла творческая встреча с известным турецким режиссером, сценаристом и продюсером, лауреатом престижных международных кинофестивалей Семихом Капланоглу, организованная министерством культуры Азербайджана и Бакинским институтом Юнуса Эмре, сообщает Day.Az.

На мероприятии с участием известных деятелей кинематографа Азербайджана Семих Капланоглу поделился своим опытом в области кино и впечатлениями о пребывании в Баку, рассказал о путях развития турецкого кино, продвижении турецких фильмов и сериалов в мире.

"На протяжении двух недель я нахожусь в Баку, где прошли встречи с молодежью, со многими актерами и режиссерами, и мне очень приятно, если я смогу внести хоть малейший вклад в будущие проекты азербайджанского кино. Баку прекрасный и гостеприимный город, с очень дружелюбными людьми, и главное - у вас очень талантливые кинематографисты и большой творческий потенциал для реализации проектов. Мы можем тесно сотрудничать в области кино, как и в любой другой области, вести плодотворные дискуссии и реализовывать проекты", - отметил он.

Семих Капланоглу поделился своим мнением о создании фильмов о Карабахской войне и славной Победе в 44-дневной Отчественной войне.

"Я прочитал сценарии, представленные министерством культуры, среди которых есть истории с различными взглядами. Сценарии больше отражают не события, а раскрываются через личности, которые переживают события. Например, на днях я прочитал историю женщины, которая покинула родную землю и вернулась туда 30 лет спустя. Тогда ей было 30 лет, а сейчас - 60. Мне очень понравилась эта история, повествующая о сильной женщине, которая боролась все эти годы, желая вновь вернуться в свой родной край. Естественно, борьба женщины и история матери сильно повлияли на меня. Есть много сильных сценариев. Думаю, что режиссер и актеры фильмов, отражающих Карабахскую войну, тоже должны быть азербайджанцами", - сказал он.

Директор Бакинского института Юнуса Эмре Сельчук Каракылыч подчеркнул развитие культурных связей между братскими странами - Азербайджаном и Турцией.

"Организовав визит Семиха Капланоглу в Баку и встречи с азербайджанскими режиссерами, сценаристами и актерами, мы стремимся к дальнейшему развитию сотрудничества в кинематографической сфере наших стран. Наша цель - поддержать развитие киноиндустрии двух стран, в частности Азербайджана, реализацию кинопроектов о Карабахской войне, которые будут представлены на международном уровне, затронут сердца миллионов зрителей во всем мире", - отметил Сельчук Каракылыч.

В мероприятии приняли участие народные артисты Азербайджана Гамида Омарова, Нуреддин Мехтиханлы, Малейка Асадова, заслуженные артисты Вяфа Зейналлы, Санубер Искендерли, Сугра Багирзаде, заслуженные деятели искусств Мехрибан Алекперзаде, Аяз Салаев, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана Али Иса Джаббаров, актеры Кямран Агабалаев, Эльмяддин Джафаров и другие лица.

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