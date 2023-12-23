В ТЭЗе состоится премьера спектакля "Tıq-tıq xanım"

В Азербайджанском государственном театре юного зрителя 13 и 14 января состоится премьера спектакля "Tıq-tıq xanım" (Тыг-тыг ханым), поставленного заслуженным артистом, режиссером Ниджатом Кязымовым по одноименному произведению, детской сказке азербайджанского классика, поэта и драматурга Абдуллы Шаига, сообщает Day.Az.

Это назидательная сказка о том, как не стоит себя вести, и как самодовольство, наглость и упрямство могут обречь на одиночество.

Художник-постановщик - Мустафа Мустафаев, хореограф-постановщик - Тунджай Гусейнов. В ролях - Гюнель Мамедова, Айдан Гасанзаде, Хаяла Гасымова, Нурана Гусейнова, Айбениз Гейдарова, Кенуль Абилова, Фарида Гурбанова, Рамиль Шамильоглу, Рамиг Насиров, Халиг Бекиров, Имран Гурбанов, Хилал Демиров, Умман Будагов, Нурлан Сулейманлы, Гусейн Байрамов и Ильхан Садыгов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!