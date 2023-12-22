NEFERTEM – азербайджанские женщины старше 30 лет представили свои арт-работы

Групповая выставка NEFERTEM с участием студентов арт-студии LèRami под руководством художника и арт-куратора Рамили Шамиловой открылась в Галерее искусств Музейного центра, сообщает Day.Az.

Рамиля Шамилова - педагог, несущий большую страсть к миру эстетики. Эта выставка - прекрасная возможность отметить педагогические успехи Рамили Шамиловой (выпускницы Художественного колледжа имени Азима Азимзаде и Азербайджанской государственной академии художеств) и художественное развитие ее учеников.

В экспозицию вошли 80 картин, в которых студенты арт-студии демонстрируют свои авторские художественные поиски в мире изобразительного искусства. Одна из главных целей арт-студии LèRami - привлечение женщин старше 30 лет, которые хотели заниматься живописью, но по тем или иным причинам не смогли реализовать это свое желание. Практически каждый из студентов, участников выставки, реализовался в других профессиональных областях. Вернувшись к своим детским мечтам, они с удовольствием представляют свои увлечения, но уже в профессиональной форме. В экспозиции представлены работы, выполненные в различном масштабе - от самых больших и до самых маленьких - в формате А5, выполненные как масляными красками, так и в графике.

В выставке приняли участие 35 женщин-художников старше 30 лет и 10 детей: Саадет Нагиева, Мелек Гулиева, Сабина Намазова, Нилюфер Асланлы, Фидан Велизаде, Инджи Карабахлы, Ламия Демирли, Гюнель Ташкын, Марьям Ибрагимова, Лейла Алиева, Гамида и Айан Садибейли, Тарана Гулиева, Селин Моллазаде, Айя Рзали, Туран Айдынлы, Шахназ Оруджова, Нубар Халилова, Нармин Намазова, Ляман Байрамлы, Гюнель Мавлиярова, Айла и Нармин Фарзалиевы, Лала Мамедзаде, Лала Гаджиева, Севиндж Магамалиева, Роза, Шафаг Тахмазли, Дурниса Джаббарлы, Фидан Гасымова, Фидан Ахмедова, Фарида Байрамова, Гюнель Юсифова, Ляман Керимли, Шахназ Ахадова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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