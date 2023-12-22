Заключительный концерт в Баку в честь 150-летия Сергея Рахманинова

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся заключительный концерт из серии программ, посвященных 150-летию выдающегося композитора, пианиста и дирижера ХХ века Сергея Рахманинова, сообщает Day.Az.

На вечере выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова.

Солистами программы стали виртуозные музыканты, известные пианисты - народный артист СССР Фархад Бадалбейли и народные артисты Азербайджана Мурад Адыгезалзаде и Егяна Ахундова

В программе прозвучали сочинения Сергея Рахманинова - Симфония №2 (e-moll, op.2), Концерты для фортепиано с оркестром №2 (c-moll, op.18), Сюита для двух фортепиано с оркестром №2 (op.17).

Произведения были исполнены глубоко, чувственно, проникновенно. Благодаря виртуозному исполнению пианистов публика полностью погрузилась в завораживающий мир музыки Сергея Рахманинова.

Блистательное выступление солистов, дирижера и музыкантов оркестра было встречено слушателями возгласами "Браво!" и шквалом аплодисментов.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

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