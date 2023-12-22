Годы летят, словно листья бумаги на ветру. Сколько их в жизни Актрисы пролетело - грустных, весёлых, спокойных. Каждый дорог ее сердцу... Годы летят, спешат и мчатся, оставив следы в сердце и душе. Как падающий лист, в памяти кружится всё, что прожито...Но есть еще и ненаписанные листы жизни...

Можно ли уместить 60 лет в 60 минут? - задается вопросом заслуженная артистка Азербайджана Елена Спицина, которая более 30 лет своей жизни посвятила служению зрителю на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, и бросая 60 листов сценария вечера в воздух, говорит "годы летят, как эти листы бумаги...".

Юбилейный вечер "60 лет за 60 минут" Елены Спициной получился очень трогательным. Этот вечер был моноспектаклем и своеобразной исповедью Актрисы, полным рассказов о театральных работах, любимых ролях, воспоминаний о совместной работе с известными актерами, песен в исполнении актрисы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Елена Спицина родилась в Подмосковье, в городе Электросталь. Но ее родители родом из Азербайджана, каждое лето она гостила у бабушки и дедушки в Баку. С детства мечтала стать актрисой и поступила на факультет "Актер театра и кино" Азербайджанского государственного института искусств (ныне Государственный университет культуры и искусств). Впервые вышла на сцену в 1986 году, будучи студенткой II курса. Играла восьмиклассницу в спектакле "Диктатура совести" по пьесе Михаила Шатрова. Роль небольшая, но было очень волнительно, и тем более сильно переживала, когда во время спектакля упала на сцене. Плохой знак в дебюте? Актеры поддержали: "Упала - значит взлетишь". А первой главной ролью стала дочь священника Альма в спектакле "Лето и дым" по пьесе Теннесси Уильямса. Со временем воплотила около 50 ролей в постановках "Ох уж эта Анна!", "Али и Нино", "Мою жену звать Морис", "Хочу купить мужа", "Здравствуйте, я ваш дядя", "Иосиф и Надежда", "Звезды на утреннем небе", "Бесприданник" и многих других.

В начале 90-х, когда в стране было тяжелое положение и некоторые уехали, в том числе ее родные и близкие, она могла переехать в Россию к родственникам, но так и не смогла бросить родную сцену и любимый Баку. Актеры в те годы фактически боролись за выживание, среди них была и Елена, да и публике было не до театра. Но вместе со всеми она продолжала творить, согревая сердца людей, даря надежду на лучшее будущее своими ролями и мастерством. Хотя в те дни в зале, порой, сидело несколько зрителей, артисты понимали, что не имеют право отменять спектакли.

Елена - настоящая патриотка Азербайджана, очень активна в соцсетях, в период 44-дневной Отечественной войны в 2020 году принимала участие в информационной войне против армян и их приспешников. С болью в сердце воспринимала обстрелы мирных городов Азербайджана, гибель солдат и офицеров.

Роли на сцене и реальная жизнь - много общего и много различий, но главное, это все же еще не написанные страницы жизни, которые ветер точно не унесет. В заключение вечера советник министра культуры, заслуженный артист Олег Амирбеков зачитал поздравительное письмо, а друзья и коллеги поздравили юбиляршу и пожелали дальнейших творческих успехов.

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