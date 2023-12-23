Скончалась заслуженный работник культуры Азербайджана Гюльчохра Шафиева, сообщили Day.Az в близком окружении деятеля культуры.

Гюльчохра Шафиева скончалась на 75 году жизни.

Отметим, что на протяжении долгих лет Гюльчохра Шафиев занимала должность главного режиссера Дворца Гейдара Алиева.

Гюльчохра Шафиева родилась в Баку 23 апреля 1949 года. Окончила Государственную консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

Она была режиссером-постановщиком мероприятий, посвященных азербайджанской культуре и искусству, которые были организованы в России, Грузии, Турции, Франции и других странах.

Шафиева была режиссером мероприятий проводимых по случаю юбилеев видных деятелей искусств, творческих вечеров и концертов звезд азербайджанской эстрады.

Allah rəhmət eləsin!

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