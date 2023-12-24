Опубликован рейтинг художников, лидирующих по количеству работ стоимостью от 1 миллиона долларов

Согласно отчету, опубликованному Sotheby's и лондонской компанией ArtTactic, занимающейся анализом рынка искусства, Пабло Пикассо, Клод Моне, Энди Уорхол, Жан-Мишель Баския и Герхард Рихтер возглавляют список 50 художников, лидирующих по количеству работ стоимостью от 1 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, рейтинг составлен по итогам аукционных продаж Christie's, Phillips и Sotheby's, совершенных с 2018 по 2022 год.

Рейтинг лучших художников в категории от 1 миллиона долларов США, составленный на основе данных с июля 2022 года по июнь 2023 года, демонстрирует лучшую динамику продаж.

В рейтинг художников, продемонстрировавших лучшую динамику продаж за период с июля 2022 года по июнь 2023 года, вошли Джаспер Джонс, Люциан Фрейд, Пол Гоген, Василий Кандинский и Виллем де Кунинг.

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