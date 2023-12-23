В Центре искусств "Хатаи" в Баку состоялось открытие итоговой выставки республиканского детско-юношеского творческого конкурса "Xəyallarımızda qalan nağıllar" (Сказки, оставшиеся в мечтах), сообщает Day.Az.

Конкурс реализован в рамках "Года Гейдара Алиева" при организации министерства культуры, министерства науки и образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи".

Выступившие на мероприятии секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник, профессор Агали Ибрагимов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, главный советник отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов Исполнительной власти Хатаинского района Баку Туран Джафарова, заведующий отделом выставок и экспозиций Азербайджанской государственной картинной галереи Эльчин Гусейнов, доцент Азербайджанской государственной академии художеств Мансур Джафаров, художник Акиф Ярышов и другие лица поздравили юных авторов с открытием экспозиции и пожелали им дальнейших творческих успехов.

Было отмечено, что задачами конкурса, тема которого персонажи и сцены из сказок, являются формирование у детей и подростков художественного вкуса, поддержка их творческой деятельности и т.д.

Писательница Ильхама Кадар представила участникам выставки свою книгу "Ay-ulduz".

Отметим, что на участие в конкурсе было направлено более 1800 работ, авторами которых являются около 1500 детей и подростков, в экспозицию итоговой выставки вошли более 600 работ.

Авторам работ были вручены сертификаты.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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