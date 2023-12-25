В Русском доме в Баку состоялся концерт в честь 150-летия Сергея Рахманинова

В Русском доме в Баку состоялся концерт, приуроченный к празднованию 150-летия великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Мероприятие было организовано Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли (БМА) и Русским домом в Баку.

Как сообщили Day.Az в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ), на торжественном мероприятии прозвучали вокальные и инструментальные, сольные, ансамблевые и хоровые произведения гения русской музыки.

С приветственным словом к публике обратился руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров. Ведущая и куратор мероприятия доктор философии по искусствоведению старший преподаватель БМА Алена Инякина поделилась со слушателями интересными фактами из жизни и творчества композитора.

Выдающиеся сочинения Рахманинова прозвучали в исполнении хора храма Святого Архангела Михаила под руководством хормейстера Кристины Эфендиевой, лауреатов международных конкурсов, профессора БМА Кенуль Гусейновой, заслуженной артистки Азербайджана Нигяр Меликовой, солиста Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Наримана Алиева, солистов Азербайджанского государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой и Фируза Мамедова, старшего преподавателя БМА Лалы Мухтаровой, концертмейстера БМА Диляры Керимовой, артистов Азербайджанской государственной хоровой капеллы Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Камиллы Имановой и Эльяра Алиева, лауреата международных конкурсов Эмиля Малыгина, выпускницы БМА Аминат Ахмедовой, а также Инары Азимовой и Ларисы Заирбековой.

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