Меньше недели осталось до новогоднего музыкального представления под названием "Новый год, круглый год!", которое будет представлено на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна 30 декабря, 3 и 6 января, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Всё уже готово к встрече с юными зрителями, вниманию которых будет представлено яркое и увлекательное шоу. Необычной красоты действие развернётся перед публикой, юные зрители станут непосредственными участниками красочного представления.

"Новый год, круглый год!" - это грандиозное музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, а также яркие костюмы и декорации, реалистичные персонажи, и конечно же, счастливый финал.

Публика погрузится в незабываемую интерактивно-музыкальную программу где главные герои это Дед Мороз и Снегурочка, Веселый Пикачу и Соник, Барби и Кена, Супергерои Marvel, Эльза, Анна и Олаф, Жасмин и Аладдин, Золушка и Принц, Малефисента и Аврора и многие другие герои любимых сказок и мультфильмов.

Отметим, что в фойе театра всех детишек будут встречать и сопровождать различные сказочные персонажи, с которыми они смогут сфотографироваться бесплатно.

Начало показов - в 12.00 и 15.00.

Справки по телефону (012) 493 00 63.

Билеты продаются во всех централизованных кассах города Баку, а также на сайте iTicket.Az https://iticket.az/ru/events/kids/novyj-god-kruglyj-god.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

Day.Az представляет эксклюзивное видеопоздравление от главных героев новогоднего шоу, а также от Снегурочки и Деда Мороза.

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