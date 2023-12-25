Новый год, круглый год!

Меньше недели осталось до новогоднего музыкального представления под названием "Новый год, круглый год!", которое будет представлено на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна 30 декабря, 3 и 6 января, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Всё уже готово к встрече с юными зрителями, вниманию которых будет представлено яркое и увлекательное шоу. Необычной красоты действие развернётся перед публикой, юные зрители станут непосредственными участниками красочного представления.

"Новый год, круглый год!" - это грандиозное музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, а также яркие костюмы и декорации, реалистичные персонажи, и конечно же, счастливый финал.

Публика погрузится в незабываемую интерактивно-музыкальную программу где главные герои это Дед Мороз и Снегурочка, Веселый Пикачу и Соник, Барби и Кена, Супергерои Marvel, Эльза, Анна и Олаф, Жасмин и Аладдин, Золушка и Принц, Малефисента и Аврора и многие другие герои любимых сказок и мультфильмов.

Отметим, что в фойе театра всех детишек будут встречать и сопровождать различные сказочные персонажи, с которыми они смогут сфотографироваться бесплатно.

Начало показов - в 12.00 и 15.00.

Справки по телефону (012) 493 00 63.

Билеты продаются во всех централизованных кассах города Баку, а также на сайте iTicket.Az https://iticket.az/ru/events/kids/novyj-god-kruglyj-god.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

Day.Az представляет эксклюзивное видеопоздравление от главных героев новогоднего шоу, а также от Снегурочки и Деда Мороза.

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