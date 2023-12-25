В Баку прошел концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году

В Азербайджанской государственной детской филармонии прошел двухдневный концерт Hədiyyəli qatar (Поезд с подарками), посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, сообщает Day.Az.

Новый Год - это один из самых долгожданных и веселых праздников для детей, многие ждут его куда больше, чем собственного дня рождения. В это волшебное время они наполняются радостью и нетерпением, ждут прихода Деда Мороза и Снегурочки, сказочных геров, верят в чудеса. И, конечно же, ожидают подарочки под новогодней елкой.

В этот раз дети сами себе организовали подарок. В концертной программе выступили детские коллективы филармонии - музыкальный театр, ансамбль народных инструментов Sədəf, танцевальный ансамбль фольклора, хор Şəms, вокальные классы и хореографические группы разных возрастных групп с интересными композициями. В программе прозвучали произведения азербайджанских, русских и европейских композиторов, а также народные песни.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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