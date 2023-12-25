Волшебство праздника в Киноцентре "Низами" - красочное представление "Новогодняя сказка"

В Киноцентре "Низами" в Баку представлено красочное и интересное представление под названием "Новогодняя сказка", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В праздничной программе приняли участие Буратино, Кикимора, Кощей и многие другие любимые сказочные и мультипликационные персонажи детей, а также главные герои праздника - Снегурочка и Дед Мороз.

Веселые песни, танцы, интересные и познавательные конкурсы - маленькие гости и их родители были в восторге от представления.

Дети с удовольствием общались с любимыми сказочными героями, танцевали под задорные музыкальные композиции. Все детишки, посетившие представление, стали активными участниками и героями "Новогодней сказки".

Одним из главных украшений праздника стала новогодняя елка. Фотографии, сделанные около елки, украшенной красивыми игрушками, останутся на память об этом прекрасном представлении.

Волшебство новогоднего праздника - это те яркие ощущения, которые организаторы представления подарили всем участникам новогоднего праздника.

Отметим, что гостями очередного представления "Новогодняя сказка" (26 декабря в 11:00 и 13:30) станут дети из малообеспеченных семей и воспитанники детских домов.

Билеты можно приобрести на сайте iTicket.Az https://iticket.az/ru/events/kids/new-years-fairy-tale

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