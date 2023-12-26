В Баку прошла конференция, посвященная 150-летию азербайджанского театра

В Союзе театральных деятелей Азербайджана прошла научно-практическая конференция "Azərbaycan teatrı-150: üç əsrdən keçən teatr", посвященная 150-летию азербайджанского профессионального национального театра, сообщает Day.Az со ссылкой Trend.

Конференция организована министерством культуры, Союзом театральных деятелей Азербайджана и Государственным музеем театра имени Дж. Джаббарлы.

В мероприятии приняли участие видные ученые-театроведы и театральные деятели.

В ходе конференции были заслушаны обширные доклады на тему о направлении поиска путей решения проблем в сфере театра, состоялись обсуждения и были озвучены предложения по этому вопросу.

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