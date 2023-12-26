В Союзе кинематографистов Азербайджана прошла встреча членов жюри II Национального фестиваля спортивных фильмов и программ

В Союзе кинематографистов Азербайджана (СКА) прошла встреча членов жюри второго Национального фестиваля спортивных фильмов и программ, учрежденного Национальным олимпийским комитетом (НОК) Азербайджана, сообщили Day.Az организаторы.

Председатель жюри фестиваля, вице-президент НОК и Федерации стрельбы Азербайджана, олимпийская чемпионка Земфира Мефтахеддинова, рассказала о правилах голосования, когда будет отобрано три претендента на победу в каждой номинации, из которых будет определен победитель. Было отмечено, что в номинации Zərif qəhrəman будут собраны программы о женском спорте и спортсменках - это знакомство многомиллионной аудитории страны с героинями, представляющими Азербайджан на различных международных соревнованиях и завоевавших различные медали.

Основатель ОО Центр детского творчества Vətən Захра Гулиева отметила, что в номинации Gələcək qaliblər примут участие фильмы и передачи, посвященные развитию детского и юношеского спорта, что очень важно для привлечения к занятию спортом подрастающего поколения.

Актер легендарной команды КВН "Парни из Баку", режиссер и продюсер Энвер Мансуров отметил важность совместной плодотворной деятельности, участия в проекте в качестве партнера ОО "Клуб Дзюдо 2012" (председатель - чемпион мира по дзюдо среди ветеранов, член Исполкома Федерации дзюдо Азербайджана Азер Аскеров), а также информационных партнеров, в числе которых государственные и частные телевизионные каналы и ведущие СМИ страны.

Было подчеркнуто, что в этом году фестиваль также освещает ведущая медиа-компания стран содружества - Межгосударственная телерадиокомпания МИР. Была выражена надежда, что фестиваль поддержат и другие структуры и организации, творческие круги, продакшн-компании и производители спортивной тематики. Создание новых фильмов и программ, промо-роликов, посвященных различным видам спорта и спортсменам, будет важным фактором в воспитании и становлении будущих поколений граждан страны в духе патриотизма и любви к своей Родине.

Секретарь СКА, режиссер Олег Сафаралиев выразил надежду, что проекты для конкурсной программы будут отвечать основной идее фестиваля - популяризации и повышению интереса к различным видам спорта, здорового образа жизни, осмыслению его роли в современном обществе, поощрению и оказанию поддержки для создателей визуальных произведений о спорте и спортсменах. Особое внимание было уделено качеству представляемых работ, которые должны нести в себе законченную драматургическую идею и профессиональный подход к производству.

В завершении встречи была еще раз выражена благодарность руководству НОК, партнерам и СМИ.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World, Idman.Biz

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