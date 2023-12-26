В Баку прошел вечер классической музыки, посвященный 150-летию Сергея Рахманинова

150-летие великого русского композитора, пианиста и дирижёра Сергея Рахманинова отметили праздничным вечером, организованным Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли и Русским домом в Баку, сообщает Day.Az.

На вечере зрители смогли насладиться вокальными и инструментальными, сольными, ансамблевыми и хоровыми произведениями гения русской музыки.

На открытии выступили ведущая и куратор мероприятия, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина и руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров, которые рассказали о жизни и творчестве композитора.

Классические сочинения Сергея Рахманинова прозвучали в исполнении под руководством хормейстера Кристины Эфендиевой хора Храма Святого Архангела Михаила, а также в исполнении лауреатов международных конкурсов, профессора БМА Кенуль Гусейновой, заслуженной артистки Нигяр Меликовой, солиста Государственного академического театра оперы и балета Наримана Алиева, солистов Государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой и Фируза Мамедова, старшего преподавателя БМА Лалы Мухтаровой, концертмейстера БМА Диляры Керимовой, артистов Государственной хоровой капеллы при Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Камиллы Имановой и Эльяра Алиева, лауреата международных конкурсов Эмиля Малыгина, выпускницы БМА Аминат Ахмедовой, а также Инары Азимовой и Ларисы Заирбековой.

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