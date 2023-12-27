Прошла церемония награждения премией татарской диаспоры Азербайджана "АЛГА-2023" - ФОТО
В постоянном представительстве Республики Татарстан (РФ) в Азербайджане состоялась первая церемония вручения Премии татарской диаспоры Азербайджана "АЛГА-2023", сообщили Day.Az организаторы. Мероприятие было проведено в рамках 100-летия великого лидера Гейдара Алиева.
Премия была вручена по итогам года активистам татарской диаспоры Азербайджана, внесших значительный вклад в развитие и популяризацию этнокультуры, сохранение родного языка и традиций татарского народа. Учредителями и организаторами премии "АЛГА" являются инициативная группа активистов татарской диаспоры Азербайджана и Бакинский образовательно-культурный центр Института Каюма Насыри.
Лауреатами премии в номинации "Активисты года" стали ветеран 44-дневной Отечественной Карабахской войны Расим Яхин, майор юстиции Фаргат Гафуров, а также Закир Хасметдинов, Самая Зейналова, Рафика Мамина и Эльфия Бакулина,
- в номинации "Открытие года" - активисты Раиса Шагидулина, Наджия Бушуева и Кадрия Кутушова,
- в номинации "Юные таланты" - танцор Амаль Ахмадулин, участники детского ансамбля "Ак калфак" Амин Айбатулов и Алсу Яхина, чтецы - Диана Быкова, Сабина Шамионова, братья Фуад и Шамиль Шамионовы,
- в номинации "Любимец народа" - Зейтуна Гафиулова, Исмаил Сафин, Равиль Абджалилов и Аделя Рахмушина.
Гостям была представлена концертная программа.
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