Чудеса в театре

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоялась премьера спектакля для детей "Сказка о рыбаке и рыбке", сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен по мотивам одноименного произведения Александра Пушкина. "Сказка о рыбаке и рыбке" - это поучительное произведение, которое, безусловно, интересно юным зрителям.

Юная публика с восхищением наблюдала за происходящим на сцене. Актеры создали яркие образы и передали эмоции своих персонажей. Красочные, колоритные костюмы и декорации сделали представление очень зрелищным.

Зрители получили большое удовольствие от просмотра чудесного спектакля о золотой рыбке.

Режиссер-постановщик и хореограф спектакля - Рауля Турккан, художник по декорациям - Сямра Ахундова, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

Зрители, которые не успели посмотреть увлекательный спектакль "Сказка о рыбаке и рыбке" смогут это сделать 29 декабря 2023 года, а также 2, 4 и 5 января 2024 года в 12:00.

Билеты продаются в кассе театра, во всех централизованных кассах города Баку, а также на сайте iTicket.Az.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

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