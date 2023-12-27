Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт

Центральная школа искусств имени великого композитора Гара Гараева и Музыкальная школа вокала народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира в рамках 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

На открытии директор Центральной школы искусств, профессор Азиз Гараюсифли отметил героическую роль сынов Азербайджана, вписавших свои имена в славную летопись страны своей доблестью и отвагой.

В концертной программе были представлены классические и патриотические композиции учеников школ, в фойе демонстрировалась экспозиция, проведен благотворительный аукцион, детям семей шехидов преподнесены подарки. Гости мероприятия высоко оценили проведение благотворительного концерта, все собранные средства от которого будут направлены семьям шехидов и ветеранов Карабахской войны.

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