Из Азербайджана в Европу

Фестиваль культурного наследия FantazEU 2023 завершился воркшопом художников на тему "Европа", сообщает Day.Az.

Воркшоп прошел в Ganjlik Mall и стал гармоничным завершением фестиваля FantazEU 2023, организованного представительством Европейского Союза в Азербайджане при поддержке НПО Arts Council Azerbaijan и MG Plus.

В мероприятии приняли участие художники Эльдар Бабазаде, Ройя Гасанова, Марьям Киблаева, Лейла Оруджева, Наиля Асланова, Севда Рустамова, Ехтирам Рустамов, Самира Мухтарова, Тарана Алиева, Нигяр Алиева, Эльшан Рзаев, Гюндуз Хунлар, Афаг Акбар, Наиля Магеррамова, Айнура Мустафаева, Айтян Абдуллаева и Мяляк Аббасзаде, которые создали уникальную атмосферу творчества.

Художники воплотили свое видение европейской культуры через произведения искусства, представляя разнообразие перспектив. Процесс создания произведений искусства вызвал большой интерес у посетителей Ganjlik Mall, публика наблюдала за тем, как на полотнах рождаются композиции, и как авторы выбирают цветовую гамму.

Каждое произведение стало виртуальным путешествием, знакомством со странами Европы, их культурой, традициями, историческими и архитектурными памятниками.

Воркшоп стал частью инициативы по продвижению европейского культурного наследия в Азербайджане.

Организаторы фестиваля FantazEU 2023 выразили признательность всем участникам за вклад в успешное проведение этого важного культурного события.

Миссия фестиваля - расширение культурных горизонтов и укрепление связей между Европой и Азербайджаном.

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