В Бакинском книжном центре состоялся яркий новогодний праздник для детей

В Бакинском книжном центре состоялось праздничное мероприятие для воспитанников школы-интерната №10 в преддверии Дня солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, и наступающего Нового года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Праздник под названием "Bir olaq, birgə şənlənək" (Сплотимся, чтобы веселиться вместе) был организован Центром развития детей и молодежи №3 совместно с Бакинским книжным центром.

Вниманию гостей была представлена развлекательная программа, на которой были исполнены музыкальные композиции, представлены танцевальные номера и красочные театральные сценки в исполнении юных актеров Центра развития детей и молодежи №3.

Гости также ознакомились с выставкой детских поделок и рисунков, прогулялись по различным зонам Бакинского книжного центра и послушали сказки.

Для воспитанников школы-интерната №10 был также организован праздничный обед.

В завершение мероприятия от имени Бакинского книжного центра, Исполнительной власти города Баку и Центра развития детей и молодежи №3 воспитанникам школы-интерната были вручены праздничные подарки и книги.

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