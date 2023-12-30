Китай пытался повлиять на выборы на Тайване через рок-группу

Власти Китая оказывали давление на популярную тайваньскую рок-группу Mayday, принуждая их делать прокитайские заявления в преддверии выборов на острове.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом информированные источники сообщили Reuters.

По данным агентства, от музыкантов требовали публично поддержать позицию Пекина о принадлежности Тайваня Китаю, а также присоединиться к китайской "медиапропаганде" на острове.

Известно также, что Национальное управление радио и телевидения КНР, чтобы оказать давление на рок-группу, заподозрило ее в выступлении под фонограмму и объявило о начале расследования против музыкантов. В Китае такого рода концерты запрещены.

Китайские власти пригрозили группе проверкой со штрафом и попросили музыкантов о неопределенной "политической услуге", но те отказались.

Как пояснил один из источников Reuters, группе придется заплатить, если она не станет сотрудничать.

По данным тайваньской стороны, за данную кампанию против музыкантов ответственен Отдел пропаганды ЦК Компартии Китая.

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