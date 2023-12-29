Красота кялагаи в Баку

– от истории в современность - ФОТО

В галерее Medina, расположенной в Ичеришехер в Баку, прошло мероприятие, посвященное кялагаи - азербайджанскому женскому головному убору четырехугольной формы, изготовляемому из шелковых нитей, сообщает Day.Az.

Мероприятие организовано НПО Arts Council Azerbaijan, являющимся членом World Crafts Council Europe.

В ходе вечера было рассказано об азербайджанском кялагаи, включенном в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

По словам заместителя руководителя НПО Arts Council Azerbaijan, представителя World Crafts Council Europe в Азербайджане Соны Гулиевой, цель мероприятия - популяризация и пропаганда искусства кялагаи.

"Мы хотим, чтобы наша молодежь проявляла еще больший интерес к кялагаи, развивала и пропагандировала это древнее ремесло. Также нашей задачей является продвижение наших традиций, национальных ремесел, декоративно-прикладного искусства, чтобы о них больше узнавали в Европе", - отметила Сона Гулиева.

По ее словам, на сегодняшний день многие женщины имеют в своем гардеробе кялагаи и умело совмещают старинный шелковый платок с современной одеждой.

Дизайнер, писательница Сабина Зулалова проинформировала присутствующих о социальном проекте "YAŞADAQ. Ümid qanadları" (За рождение жизни. Крылья надежды), со-основателем, которого она является. Цель проекта - показать связь между рождением девочек и передачей культурного наследия.

По ее словам, национальный платок - кялагаи испокон веков сопровождал жизненный путь женщины.

Специалист по войлоку и окрашиванию шелка Махбуба Мамедова рассказала, что зарубежные гости, посещающие Азербайджан, проявляют большой интерес к шелковым платкам.

"В своей работе я решила привнести новшество в метод окрашивания шелковых платков. Я использую сравнительно новую технику, которая существует 20 лет, а называется она "эко-принт". Я крашу шелка нашего местного производства этой методикой", - сказала она.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!