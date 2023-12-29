Большой праздник национальной музыки Азербайджана и Казахстана

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялась концерт с участием азербайджанских и казахских музыкантов, сообщает Day.Az. Вечер, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира и Новому году, был организован Международным фондом тюркской культуры и наследия (МФТКН).

На открытии вечера президент МФТКН Актоты Раимкулова рассказала о деятельности фонда, направленную на защиту, исследование и продвижение культуры и наследия тюркоязычных народов, а также подчеркнула, что тюркский мир имеет общую культуру, историю и литературу.

"Отмечая 100-летие общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и Турецкой Республики, я хочу еще раз поздравить Азербайджан и весь тюркский мир с Победой Азербайджана. Эта победа - триумф всего тюркского мира. Карабах - это Азербайджан!", - подчеркнула Актоты Раимкулова.

В концертной программе выступила азербайджанская мугамная группа Zəfər и казахский этно-фольклорный ансамбльTuran. Одним из интересных моментов вечера стало, когда Актоты Раимкулова исполнила на фортепиано в сопровождении ансамбля Turan композицию "Мост времени". И завершился вечер совместным исполнением коллективов. Зрители овациями стоя приветствовали артистов.

Фото - Кямран Багиров.

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