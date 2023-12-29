В Измире прошел концерт по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева и создания Турецкой Республики

Последние дни 2023 года вошли в историю как череда знаменательных событий для проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи). Неоспоримо, что этот год очень важен как для Азербайджана, так и для Турции. В этом году отмечаются знаменательные события - 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и создания Турецкой Республики.

Как сообщили Day.Az в филармонии, в турецком городе Измир в рамках проекта "Поддержка молодежи" Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Вековой путь...", посвященный историческим событиям.

Концерт прошел при организации Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и Государственной турецкой музыкальной консерватории Эгейского университета.

Отметим, что выступления участников проекта "Gənclərə dəstək" организуются в этой консерватории уже второй год.

Заместитель директора филармонии, координатор проекта "Gənclərə dəstək", доктор философии по искусствоведению, музыковед Айла Керимова-Закария проинформировала зрителей о проекте, а также передала поздравления директора филармонии, народного артиста, профессора Мурада Адыгезалзаде.

Солисты, лауреаты республиканских и международных конкурсов Джамала Абдинзаде (фортепиано), Гамида Адилова (виола), Айтадж Кара (скрипка), Лейла Гусейнзаде (фортепиано), Талиб Искендерли (баритон) и Кямран Талыблы (флейта) представили слушателям свои выступления.

В программе прозвучали произведения азербайджанских, турецких и зарубежных композиторов. По окончании концерта организаторы поблагодарили участников и вручили им дипломы.

Проект "Gənclərə dəstək" существует уже восемь лет, в рамках него молодежь посетила Германию, Турцию, Грузию и другие страны. Основной целью проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта и его художественный руководитель - директор филармонии Мурад Адыгезалзаде, координатор - заместитель директора филармонии Айла Керимова-Закария.

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