Распространившаяся информация о смерти заслуженной артистки Айгюн Бейляр не соответствует действительности, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Певица находится под аппаратом искусственного дыхания и сегодня рейсом Анкара-Баку в 22.50 будет доставлена в столицу.

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