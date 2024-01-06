https://news.day.az/culture/1627421.html Распространившаяся информация о смерти заслуженной артистки Айгюн Бейляр не соответствует действительности – минкульт
Распространившаяся информация о смерти заслуженной артистки Айгюн Бейляр не соответствует действительности – минкульт
Распространившаяся информация о смерти заслуженной артистки Айгюн Бейляр не соответствует действительности, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
Певица находится под аппаратом искусственного дыхания и сегодня рейсом Анкара-Баку в 22.50 будет доставлена в столицу.
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