Назпери Досталиева стала участницей проекта "Qonağımız var"

В Центре Гейдара Алиева Сураханского района при организации Главного управления культуры города Баку состоялась встреча с народной артисткой Азербайджана Назпери Досталиевой, сообщает Day.Az. Мероприятие прошло в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость).

Публика тепло встретила певицу, наградив ее бурными аплодисментами. Назпери Досталиева порадовала поклонников исполнением популярных песен, среди которых "Dilbərim", "Bağışla ana", "Yar qadanı alımmı", "Gülüm", "Azərbaycan" и другие композиции.

На мероприятии было рассказано о жизни и творчестве певицы, ярких и интересных моментах, связанных с ее сценической деятельностью.

Затем участники вечера задали народной артистке интересующие их вопросы.

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