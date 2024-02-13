Гянджинская государственная филармония дает старт проекту "Музыкальный путь"

Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова с сегодняшнего дня дает старт проекту "Музыкальный путь" (Musiqi yolu), который будет реализован в социальных сетях под слоганами "Салам от Гянджинской государственной филармонии" (Gəncə Dövlət Filarmoniyasından salamlar) и "Салам Гянджинской государственной филармонии" (Gəncə Dövlət Filarmoniyasına salamlar), сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Глвная цель проекта - создание и развитие музыкального обмена между музыкантами, работающими в Баку, в учреждениях культуры, концертных залах Гянджи и других регионов. К проекту через социальные сети присоединятся музыканты из всех регионов Азербайджана. Проект, который продлится до конца этого года, также сыграет большую роль в популяризации творческих людей широкой общественности.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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