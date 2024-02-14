Репертуар русской драмы на вторую половину февраля

Стал известен репертуар Азербайджанского государственного академического русского драматического театра на вторую половину февраля, сообщает Day.Az.

17 февраля - "Три красавицы"

Премьера спектакля по пьесе В. Красногорова состоялась 13 января 2024 года. Режиссер-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

Незатейливая история, наполненная веселыми ситуациями и забавными шутками, повествует об одном непримечательном вечере, который становится отправной точкой в поисках настоящей любви. Три подруги, три женщины с абсолютно разным характером, темпераментом и судьбами в одночасье с большим оптимизмом решают кардинально изменить свою жизнь и найти себе спутников. В этом им на помощь приходит Интернет.

18 февраля - "Маскарад"

Премьера спектакля состоялась 24 ноября 2013 года. Постановка была приурочена к 200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова и осуществлена по заказу Министерства культуры Азербайджана. А 27 мая 2022 года зрителю был представлен восстановленный спектакль "Маскарад", претерпевший ряд изменений. Режиссер-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

Драма по пьесе М.Ю. Лермонтова раскрывает зрителю трагедию воображения Евгения Арбенина, которая рисует ему измену его жены Нины. Это спектакль о пути человеческой души, стремящейся выбраться на светлую сторону, оставив мир плотских утех, обмана и азарта. Но прошлое в лице Неизвестного, настигает его, обрушиваясь карой за давние ошибки. Оброненного в пылу маскарада браслета становится достаточно, чтобы случилась трагедия.

22 февраля - "Семь красавиц"

Премьера спектакля состоялась 7 декабря 2012 года и была посвящена 870-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами, в преддверии Года Низами, объявленного ЮНЕСКО в 2013 году. Режиссер-постановщик - Йонас Вайткус (Литва).

Концептуальный взгляд через поэму Низами Гянджеви раскрывает философские темы постижения мира и истины. Став правителем, Бахрам приказывает архитектору построить семь величественных зданий - по одному для каждой из своих наложниц, украсив их соответствующими оттенками. Каждый день Бахрам посещает одну из жен, и каждая рассказывает ему свою историю, которая соответствует определенному настроению и цвету. Это ассоциируется с неким мистическим путем, что должна пройти человеческая душа от мрака к чистоте и Бахрам, пройдя этот путь, испытав горечь поражения, предательство и невзгоды, обретает высокие моральные качества, превратившись в достойного и справедливого правителя.

23 февраля - "Капитанская дочка"

Премьера спектакля состоялась 9 июня 2023 года и была приурочена к 225-летию со дня рождения великого русского писателя А.С. Пушкина. Режиссер-постановщик - Игорь Коняев (Россия).

Поставленный по одноименной повести А.С. Пушкина, спектакль описывает исторические события восстания Емельяна Пугачева во времена правления императрицы Екатерины Великой и рассказывает о чистой, хрупкой любви офицера Петра Гринева и дочери коменданта крепости Маши Мироновой. Несмотря на сложности и перипетии, Гринев никогда не изменяет своему кредо - "Береги честь смолоду" и сохраняет достоинство, не приняв сторону мятежников даже под страхом смерти.

24 февраля - "Гордость и предубеждение"

Дамский роман в 2-х действиях на основе произведения Джейн Остин был представлен зрителям 14 апреля 2013 года. Режиссер-постановщик - Ильгар Сафат. Руководитель постановки - народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

Сюжетная линия раскрывает перед нами историю зарождавшейся любви между мистером Дарси и Элизабет, которая проходит испытания гордостью и предубеждением. Перед ними долгий путь самопознания и пробуждения истинных чувств через благородные поступки и искренние порывы.

25 февраля - "Судьба артиста"

Премьера спектакля по пьесе азербайджанского драматурга Эльчина, состоялась 20 мая 2016 года. Режиссер-постановщик - народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде.

Трагическая и таинственная судьба актера Араблинского, имя которого золотом вписано в историю азербайджанского театрального искусства, подробно исследуется драматургом и режиссером Ираной Тагизаде. Причины его смерти при загадочных обстоятельствах, до сих пор не раскрыты. Но слухов, версий и легенд по этому поводу великое множество. Одна из них - причастность влюбленной в актера женщины. Возможно - графини. Но есть предположение, что это сделал кто-то из родственников актера. Так за что же все-таки был лишен жизни гениальный актер, один из основоположников национального драматического театра?

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