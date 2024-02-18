Владельцу вернули украденную гравюру Шагала

Полиция обнаружила литографию Марка Шагала спустя несколько месяцев после того, как она была украдена из галереи на Манхэттене.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, ограбление произошло в Carlton Fine Arts в центре города 25 сентября 2023 года. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как воры разбили стеклянные двери галереи, выбежали под дождь с произведением искусства и запихнули его на заднее сиденье автомобиля.

До недавнего времени судьба гравюры была неопределенной. Владелец галереи Чарльз Саффати думал, что она, возможно, никогда не будет найдена. Спустя некоторое время официальные лица позвонили ему с хорошими новостями.

Семья Саффати управляет небольшой галереей с 1960-х годов. Гравюра под названием "Ева" (1971) взята из коллекции из 50 литографий, изображающих библейскую фигуру в Эдемском саду.

Марк Шагал известен своими сказочными композициями, в которых сочетаются сюрреализм, символизм и другие художественные стили. "Ева" демонстрирует, как он использовал выразительные детали, чтобы передать культовые библейские образы и сложные эмоции.

После кражи со взломом Саффати сказал NBC New York, что литография была оценена в 100 000 долларов, хотя эта цифра, возможно, была завышена. Компания Artnet сообщает, что другие гравюры из той же коллекции за последние десять лет были проданы на аукционах Bonhams и Abell менее чем за 10 000 долларов.

По данным Artnet, полиция арестовала двух из трех подозреваемых, замеченных на видеозаписи: 59-летнего Карлтона Смита и 61-летнего Ларри Нестмана. Обоим мужчинам предъявлены обвинения в краже со взломом и незаконном хранении краденого имущества, в то время как Нестману также предъявлены обвинения в преступном хулиганстве.

Преступники находились в бегах более месяца после совершения преступления, хотя точные сроки неясны. Полиции еще предстоит задержать третьего подозреваемого.

Джозеф Метсопулос, детектив Департамента полиции Нью-Йорка, расследовавший ограбление, пронес картину по улицам Нью-Йорка обратно в галерею изящных искусств, чтобы лично вернуть ее Саффати.

Теперь, после долгого "путешествия" произведение искусства вновь выставлено в галерее.

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