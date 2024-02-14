Новый проект Международного центра мугама

Международный центр мугама с 15 февраля начнет реализацию нового проекта под названием "Азербайджанский мугам".

Как сообщили Day.Az в центре, первая презентация в рамках проекта начнется с мастер-класса, посвященного искусству исполнения на таре. Мастер-класс проведет известный тарист и педагог Эльхан Музаффаров.

Цель проекта заключается в сохранении и передаче молодому поколению традиций классической музыкально-исполнительской школы. Ожидается, что мастер-классы, которые будут проводиться регулярно в течение года, будут вести известные мастера исполнения на таре.

Мастер-классы будут проводиться бесплатно, принять участие в них могут все желающие.

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