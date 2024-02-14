Депрессия, бессонница и забавные ситуации

Эксклюзивно в сети кинотеатров CinemaPlus с 15 февраля пройдет показ турецкой комедии "Lohusa" (Молодая мама), сообщает Day.Az.

Режиссер фильма - Кыванч Баруону. В главных ролях снялись известные турецкие актеры - Гюпсе Озай, Онур Гюрчай и Хазал Тюресан.

В фильме популярная комедийная актриса Гюпсе Озай исполняет роль молодой мамы, которая пытается адаптироваться к новой жизни с маленьким ребенком. Актриса и сама недавно стала мамой, поэтому все эмоции и трудности ей хорошо знакомы.

Сюжет фильма: Бурджу и Онур - семейная пара, с нетерпением ожидающая дня, когда у них родится ребенок. Бурджу на протяжении всей беременности не обращает внимания на разговоры окружающих о жизни после родов, она уверена, что не впадет в депрессию. Однако уход за ребенком, бессонница и гормональный сбой заставляют ее столкнуться с совершенно другими реалиями и забавными ситуациями.

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