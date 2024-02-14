В Баку состоится концерт памяти Рашида Бейбутова

В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 18 февраля состоится концерт, посвященный памяти народного артиста СССР, выдающегося азербайджанского исполнителя Рашида Бейбутова (1915 - 1989), сообщает Day.Az.

В концертной программе выступит оркестр и солисты Гянджинской государственной филармонии, звезды отечественной эстрады - Аббас Ахмед, Сархан Сархан и другие.

На вечере прозвучат легендарные песни из репертуара Рашида Бейбутова.

Отметим, что песенный репертуар Бейбутова был очень широк. Основное место в нем занимали произведения азербайджанских композиторов, а также азербайджанские народные песни и песни других народов.

Концерт состоится в 17:00 и 20:00.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/rashid-behbudov-108

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

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