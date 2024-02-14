Названы имена членов жюри первого в Азербайджане Фестиваля мобильных фильмов CINEMO

Жюри первого Фестиваля мобильных фильмов CINEMO завершило свою работу, оргкомитет суммирует оценки жюри, после чего определятся победители, сообщил Day.Az учредитель и руководитель проекта, киноактер Руслан Сабирли.

"Как известно, для того чтобы сохранить объективность, имена членов жюри разглашаются после их голосования и их имена уже указаны на сайте фестиваля. Хотелось бы отметить, что члены жюри проводят голосование не совместно, а по отдельности, то есть не зная об оценках друг друга, что обеспечивает объективность результатов. Желаем всем участникам удачи", - отметил Руслан Сабирли.

В состав жюри CINEMO Mobil Film Festival вошли:

Эмин Мирабдуллаев - режиссер Государственного академического русского драматического театра, член Гильдии профессиональных кинорежиссеров Азербайджана, лауреат национальных премий.

Али Иса Джаббаров - директор Продюсерского центра "Дервиш", председатель Ассоциации молодых кинопроизводителей Азербайджана, соучредитель Ассоциации независимых кинематографистов Южного Кавказа, один из издателей аналитического киножурнала "Фокус", секретарь Союза кинематографистов Азербайджана.

Фехруз Шамиев - продюсер, режиссер, лауреат международных премий и член жюри международных кинофестивалей, директор ежегодного Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, основанного Центром молодых кинематографистов.

Орхан Агазаде - режиссер, автор полнометражного фильма "Пленник", который стал первым проектом из Азербайджана, выбранным для сценарной площадки Cinefondation Residency Каннского кинофестиваля. Среди работ полнометражный документально-игровой фильм "Возвращение киномеханика" производства Германии и Франция при поддержке ARTE ZDF и CNC.

Севиндж Алиева - актриса, продюсер, основательница кинопродакшена SFN, актриса многих рекламных и социальных роликов.

Напомним, что победители CINEMO Mobil Film Festival получат денежные призы в следующих размерах:

В номинации "Художественный фильм": первое место - 2 000 манатов, второе место - 1 500 манатов, третье место - 1 200 манатов.

В номинации "Документальный фильм": первое место - 1 500 манатов, второе место - 1 200 манатов, третье место - 1 000 манатов.

В номинации "Социальный ролик": первое место - 1 200 манатов, второе место - 1 000 манатов, третье место - 800 манатов.

Цель фестиваля, который проходит под слоганом "Fikir çəkmə, telefona çək!" - поддержка творческой активности молодежи, популяризация мобильного кинопроизводства среди молодежи, повышение знаний молодежи в области кино, выявление талантливых мобильных фотографов и кинематографистов, продвижение социальных ценностей посредством широких возможностей мобильной съемки, установление творческих связей между талантливой молодежью.

CINEMO Mobil Film Festival проводится при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики в рамках "Творческой недели", организованной министерством культуры.

Церемония награждения победителей будет транслироваться на странице официального сообщества стримеров ТикТок в Восточной Европе и Центральной Азии https://www.tiktok.com/@tiktoklive_cis.

Подробную информацию можно получить на сайте www.cinemoff.com, а также в соцсетях:

Mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/cinemoff

İnstagram: https://www.instagram.com/cinemoff/

YouTube: https://www.youtube.com/@cinemoff

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