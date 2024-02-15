"Культурное достояние народа" в Гяндже

В Центре Гейдара Алиева в Гяндже в рамках проекта "Xalqın mədəni sərvəti" (Культурное достояние народа), организованного впервые Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова и Гянджа-Дашкесанским региональным управлением культуры при поддержке министерства культуры Азербайджана, прошла конференция, посвященная творчеству великого азербайджанского композитора, народного артиста СССР Гара Гараева, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

На открытии автор идеи проекта, директор Гянджинской филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов отметил, что главная цель проекта - пропаганда классических образцов музыкального искусства Азербайджана в регионах, просветительская деятельность с целью донесения фольклорной музыки до широкой общественности и современной молодежи. В рамках проекта серия мероприятий посвящена видным деятелям культуры и искусства.

Руководитель сектора по работе с центрами культуры Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры министерства культуры Азербайджана Нуреддин Бабазаде отметил значимость проекта в культурной жизни регионов страны.

В ходе конференции были заслушаны доклады на темы оперного, балетного, симфонического жанров в творчестве Гара Гараева, состоялся обмен мнениями.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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