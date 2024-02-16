Очень душевный проект в Баку

В Азербайджанском национальном музее искусств стартовал новый проект под названием "Музыка в музее", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первый концерт в рамках нового проекта "Любите ли вы Баха?" был посвящен творчеству великого немецкого композитора. Перед зрителями выступили Бакинский камерный оркестр под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова и лауреат международных конкурсов, пианистка Саида Тагизаде. Концерт состоялся при поддержке PASHA Holding. Выступившие директор музея, заслуженный работник культуры Ширин Меликова и доктор философии по искусствоведению Нигяр Ахундова отметили значимость проекта в культурной жизни общества.

Каждый этап проекта, организованного министерством культуры Азербайджана и Национальным музеем искусств, будет посвящен определенной эпохе в музыке и изобразительном искусстве. Зрители получат уникальную возможность не только послушать музыку, но и принять участие в тематической экскурсии, которая ознакомит их с произведениями искусства того времени. В результате культура каждой эпохи будет восприниматься ими в неразрывном единстве. В сотрудничестве с ведущими музыкальными учреждениями нашей страны музей будет ежемесячно представлять зрителям новую программу, в которую войдут произведения мировой классической музыки и азербайджанских композиторов, а также национальная, джазовая и этническая музыка.

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