Баку – Губа: увлекательный вояж Мусье Жордана

Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра выступил с гастролями в городе Губа, где представил спектакль "Мусье Жордан, ученый ботаник и дервиш Масталишах - знаменитый колдун", поставленный по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Выступление в городе Губа прошло при организации министерства культуры Азербайджана, эти гастроли стали первыми для театра в 2024 году.

Действие постановки "Мусье Жордан, ученый ботаник и дервиш Масталишах - знаменитый колдун" происходит в Карабахе в 1848 году. Французский ботаник, член Королевской академии Жордан приезжает в Карабах для изучения местных видов растений. Он гостит у владельца кочевья Текле-Муганлы Хатамхана-аги. Его племянника, молодого Шахбаза привлекают рассказы Жордана о Париже, и он собирается ехать туда вместе с французом учиться наукам. Но этого не хотят его невеста Шарафниса и тетя Шахрабану-ханум. Чтобы помешать поездке, они прибегают к помощи известного дервиша Мастали.

Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана, главный режиссер театра Александр Шаровский.

Спектакль вызвал большой интерес у публики, зрители были в восторге от актерской игры, красивых сценических костюмов, остроумных диалогов героев.

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