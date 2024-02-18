Лондонские активисты пытаются спасти фреску Уильяма Митчелла

Активисты пытаются спасти редкую раннюю фреску одного из самых знаменитых послевоенных художников Великобритании после того, как выяснилось, что здание, в котором она находится, оказалось под угрозой сноса в рамках проекта реконструкции на юге Лондона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, работа Уильяма Митчелла, который с 1950-х годов создал десятки крупномасштабных общественных фресок и скульптур, находится в сельском совете в заповедной зоне Блэкхит и может быть снесена вместе со зданием, чтобы освободить место для нескольких новых домов.

Фреска, которая была завершена в 1958 году, считается наиболее хорошо сохранившимся примером ранних работ Митчелла. Она была создана в процессе объединения 13-ти изготовленных на заказ панелей, которые Митчелл вырезал и заполнил смолой.

Поместье Бруклендс-Парк, в котором находится работа, рассматривалось как ведущий пример амбициозного послевоенного жилья с зелеными насаждениями и со вкусом оформленным дизайном.

Митчелл, который учился в Королевском колледже искусств и работал в совете графства Лондона в качестве консультанта по дизайну, создал около 100 произведений искусства по всей столице, многие из которых были размещены в послевоенных жилых комплексах с намерением украсить их. Он также создал фасад Кафедрального собора в Ливерпуле и получил заказ на создание мемориала принцессы Дианы и Доди Аль-Файеда в универмаге Harrods.

В последние годы работы Уильяма Митчелла неоднократно подвергались угрозе, но Обществу ХХ века удалось внести 15 работ в национальный реестр, что сделало его "одним из самых признанных и уважаемых художников-монументалистов того периода".

Общество ХХ века заявило, что хотело бы, чтобы здание, в котором находится произведение искусства, также было сохранено. "Мы всегда выступаем за то, чтобы и то, и другое сохранялось, как и предполагалось изначально", - отметил пресс-секретарь.

Совет Гринвича заявил, что он взаимодействует с Обществом ХХ века и рассматривает потенциальные варианты того, куда фреска может быть "соответствующим образом перемещена".

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