В Вашингтоне открывается выставка «Воображаемые соседи: японское видение Китая, 1680–1980»

Выставка "Воображаемые соседи: японское видение Китая, 1680-1980" будет представлена в галерее Freer с 16 марта по 3 сентября 2024 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Смитсоновского национального музея азиатского искусства, на выставке будут представлены японские произведения искусства из коллекции Мэри и Чейни Коулз, подаренные Национальному музею азиатского искусства в период с 2018 по 2022 год.

В период Эдо (1603-1868) феодальная Япония была в значительной степени закрыта от внешнего мира. В течение трехсот лет разрозненное движение японских художников, часто называемых "литераторами", обращалось за вдохновением к соседнему Китаю - источнику как для подражания, так и для соперничества.

Коллекция Коулза, возможно, является самой большой и всеобъемлющей группой работ японских "литераторов" за пределами Японии. Картины и каллиграфия, представленные на этой выставке, соединяют реальность с воображением и остаются важными для понимания продолжающейся, сложной связи японских художников с Китаем.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!