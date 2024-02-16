Состоялось заседание жюри Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ

Состоялось заседание жюри второго Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ, учрежденного Национальным Олимпийским комитетом (НОК), сообщает Day.Az.

В заседании приняли участие председатель жюри фестиваля, чемпионка летних Олимпийских игр Сидней-2000, вице-президент НОК и Федерации стрельбы Азербайджана Земфира Мефтахетдинова, генеральный продюсер фестиваля, академик Евразийской академии телевидения и радио, член Союза кинематографистов Азербайджана Арзу Гуламов, члены жюри фестиваля, заслуженный деятель культуры Ханлар Мамедов, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, директор Школы кино, режиссёр и продюсер Олег Сафаралиев, актер легендарной команды КВН "Парни из Баку", режиссёр и продюсер Энвер Мансуров.

Земфира Мефтахетдинова отметила, что на фестиваль было представлено 54 проекта. Проекты разделены на 5 номинаций. Из них 8 работ в номинации "Həyat naminə - İdman", 9 работ - в номинации "Zərif gəhrəman", 13 работ - в номинации "Güclü İradəli", 12 работ - в номинации "Gələcək qaliblər" и 12 работ - в номинации "Reklam və promo".

В ходе заседания жюри также обсудило процедуру голосования. Было решено, что 16 февраля жюри выберет по три кандидата в каждой номинации и из них определятся победители. Было отмечено, что новая номинация "Zərif gəhrəman" была встречена участниками с большим интересом. Ханлар Мамедов оценил представление 12 проектов, посвященных детям и подросткам-спортсменам в номинацию "Gələcək qaliblər" как положительное событие. Энвер Мансуров в качестве важного фактора оценил большой интерес творческих коллективов и отдельных авторов к фестивалю. Олег Сафаралиев подчеркнул, что качеству представленных на фестиваль фильмов и программ было уделено особое внимание, отмечен профессиональный подход.

Церемония награждения фестиваля будет проведена при поддержке Союза кинематографистов Азербайджана (AKİ) и Агентства кино Азербайджана (ARKA).

Участники заседания выразили благодарность руководству НОК, партнерам фестиваля, председателю AKİ, народному артисту Расиму Балаеву, председателю ОО "Клуб дзюдо 2012", президенту Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, члену исполкома Федерации дзюдо Азербайджана, победителю чемпионатов мира и Европы среди ветеранов-дзюдо Азеру Аскерову, руководителю ARKA Орхану Фикретоглу, а также информационным партнерам фестиваля.

Партнер фестиваля - ОО "Клуб дзюдо 2012".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World, Idman.Biz, а также телеканалы AzTV, İdman, CBC Sport, ARB, İTV, Space, МИР, издания - Olympic.az, Olympnews.az, National.az, OlimpiyaDünyası, Sportsman.

Более подробную информацию о фестивале можно получить на сайте http://millitvfest.az/, https://www.facebook.com/millitvfest.az/ и в социальных сетях.

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