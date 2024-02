В Баку пройдет концерт при свечах Mystery Ensemble в атмосферных интерьерах 19 века

Уникальный концерт состоится 17 февраля в 20:00 в фантастически атмосферном Зале камерной и органной музыки при Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева (Кирхе), организованное RED EVENTS & Distribution Ltd, сообщает Trend Life.

При 1000 мерцающих свечей гостей ждёт полное погружение в пронзительный мир культового космического фильма "Интерстеллар" вместе с популярным ансамблем Mystery Ensemble в атмосферных интерьерах 19 века.

Автор завораживающих саундтреков к фантастическому эпосу Кристофера Нолана - один из известных кинокомпозиторов современности Ханс Циммер. В программе - Dreaming of the Crash, Mountains, Detach, Coward, Day One, No time for Caution, Message from Home, S.T.A.Y., Cornfield Chase.

Напомним сюжет "Интерстеллар" - именно в такую атмосферу зрители перенесутся в этот вечер! Когда засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному кризису, группа исследователей и учёных отправляется в путешествие, чтобы найти планету с подходящими для человечества условиями...

Таинственная магия концерта будет создана уникальной связью музыкантов с окружающей их архитектурой и светом. Мерцание тысячи свечей под сводами атмосферного музыкального зала поможет ансамблю перенести зрителей в загадочный мир ее величества музыки. Это уникальное музыкальное приключение, несомненно, станет одним из самых тёплых, красивых и уютных воспоминаний.

Mystery Ensemble - уникальный коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. Это живое звучание акустических струнных инструментов, уникальные аранжировки, виртуозные клавишные, а также артистизм и драйв от горящих своим делом профессионалов. Оркестр создаёт волшебное настроение в самых атмосферных залах Азербайджана.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/concerts/interstellar-by-candlelight-mystery-ensemble

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!