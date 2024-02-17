Презентация новых экспонатов дома-музея Саттара Бахлулзаде

Состоялась презентация экспонатов, преподнесенных в дар дому-музею Саттара Бахлулзаде.

Как сообщает Day.Az, выступая на мероприятии, прошедшем 16 февраля, директор музея Парзад Абдинова отметила, что в этом году исполняется 115 лет со дня рождения народного художника Саттара Бахлулзаде и сегодняшняя презентация является одним из мероприятий, которые будут проводиться в течение года.

Народный художник Гусейн Хагвердиев представил свою новую работу, подаренную музею, - статую Саттара Бахлулзаде, выполненную из гипса. Он также рассказал об идее создания статуи и поделился воспоминаниями о Саттаре Бахлулзаде.

Затем состоялась презентация слайдов картин Саттара Бахлулзаде, подаренных Г.Хагвердиевым дому-музею.

Директор Хатаинского арт-центра Захид Авазов, представив подаренный музею "Портрет Саттара Бахлулзаде", рассказал об авторе работы, председателе Международного общества акварелистов (IWS Globe) художнике Атануре Догане, и об истории создания произведения.

Основатель Объединения фотографов Азербайджана, известный фотограф Мирнаиб Гасаноглу передал в дар музею архивные слайды С.Бахлулзаде. В своем выступлении он подчеркнул историческое значение фотоархива и важность сохранности архивных материалов.

На мероприятии был показан видеоролик о работах великого мастера, которые хранятся в Третьяковской галерее и Музее Востока в Москве.

В завершение гости ознакомились с выставкой графических работ художника из собрания дома-музея Саттара Бахлулзаде, а также этюдов и работ, связанных с тематикой Карабаха и хранящихся в частных коллекциях. Среди них были представлены, в частности, такие этюды, как "Стеклянный город. Муровдаг", "Джыдыр дюзю", "Шуша. Туршсу", "Ханкенди".

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