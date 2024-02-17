В Гяндже прошло торжественное закрытие музыкального парада в честь великого композитора Гара Гараева

В Гяндже состоялось торжественное закрытие музыкального парада в честь великого азербайджанского композитора, народного артиста СССР Гара Гараева, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Мероприятие было проведено в рамках проекта "Xalqın mədəni sərvəti" (Культурное достояние народа), организованного Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова и Гянджа-Дашкесанским региональным управлением культуры при поддержке министерства культуры Азербайджана с 14 по 16 февраля.

В концертной программе приняли участие детские музыкальные школы имени ашуга Шамшира, а также села Хагани Гёйгёльского района, поселка Гарайери, города Самух, села Саркар Самухского района, города Делимаммедли, поселка Гызылгаджилы, сел Сафикюрд, Борсунлу, Дюзгышлаг, Хангервенд, центра искусств Геранбойского района.

На торжественной церемонии закрытия в Центре Urban при Гянджинской государственной филармонии была организована выставка детских музыкальных и художественных школ. В своем выступлении автор идеи и художественный руководитель проекта, директор филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов отметил значимость музыкального парада в культурной жизни региона, выразив благодарность организаторам и участникам. Главная цель проекта "Культурное достояние народа" - пропаганда классических образцов музыкального искусства Азербайджана в регионах, просветительская деятельность с целью донесения фольклорной музыки до широкой общественности и современной молодежи. В рамках проекта серия мероприятий посвящена видным деятелям культуры и искусства.

В исполнении камерного оркестра Гянджинской государственной филармонии прозвучали произведения Гара Гараева.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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