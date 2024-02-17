В Баку показали фильм, посвященный Наби Хазри

В преддверии 100-летия со дня рождения народного поэта Азербайджана, драматурга, публициста Наби Хазри в Госфильмофонде Азербайджана состоялся показ фильма "Şeir mənim üçün bir kainatdır", сообщает Day.Az.

В своем выступлении на мероприятии директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев отметил значение фильма, созданного при жизни Наби Хазри, в пропаганде его богатого творческого наследия.

Было подчёркнуто, что Госфильмофонд отреставрировал кинокартину и перевел ее в электронный формат.

От имени семьи народного поэта выступил его сын Арзу Бабаев, который отметил, что помнит съемки фильма, подготовленного к 60-летию Наби Хазри, он выразил благодарность руководству и коллективу Госфильмофонда за организацию данного мероприятия.

Затем вниманию участников мероприятия был представлен фильм "Şeir mənim üçün bir kainatdır", режиссером которого является Джахангир Зейналлы. Фильм был снят в 1984 году.

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