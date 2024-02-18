Скончалась легендарный азербайджанский балетмейстер Юлана Аликишизаде

На 87 году жизни скончалась легендарный балетмейстер, заслуженный деятель искусств Азербайджана Юлана Аликишизаде, сообщили Day.Az из близкого окружения артиста.

Юлана Аликишизаде родилась 6 января 1938 года в Баку. Выпускница Бакинского хореографического училища и Азербайджанского государственного института искусств. С 18 лет выступала на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, где в период с 1956 по 1978 исполняла главные партии во многих постановках. С 1964 года член Союза театральных деятелей Азербайджана.

После завершения карьеры артиста балета Юлина Аликишизаде в разные годы возглавляла балетные гурппы в Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова (1978-1987; 1990-1992; 1994-1997), Азербайджанском национальном драматическом театре (1988), Государственном эстрадно-симфоническом оркестре "Гая" (1988-1990), Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии (1992-1994).

В период работы в качестве артиста балета, балетмейстера и хореографа представляла национальное искусство во многих странах мира - Франции, России, Люксембурге, Индии, Непале, Бирме, Швейцарии, Германии, Пакистане, Бельгии, Алжире, Тунисе, Турции и др.

С 1998 года была главным балетмейстером Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Под ее руководством балетная труппа добилась больших успехов в стране и за рубежом, среди которых триумфальное выступление в Большом театре, на сценах Санкт- Петербурга, Москвы, Стамбула и т.д. Среди поставленных спектаклей - "Девичья башня", "Тысяча одна ночь", "Семь красавиц", "Лейли и Меджнун", "Дон Кихот", "Лебединое озеро", "Дюймовочка", "Раст", "Джыртдан", "Любовь и смерть" и т.д.

Allah rəhmət eləsin

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