Национальные театры Азербайджана и России подписали меморандум о сотрудничестве

В Баку между Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром и Национальным драматическим театром России (Александринский театр) подписан меморандум о сотрудничестве, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Меморандум подписали исполняющий обязанности директора Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров и директор Национального драматического театра России Сергей Емельянов.

После подписания документа Ильхам Аскеров отметил, что меморандум имеет большое значение для развития связей в сфере культуры между Азербайджаном и России. "Меморандум предусматривает развитие и укрепление сотрудничества в театральной сфере, сохранение национальных культурных ценностей", - добавил он.

"Отрадно, что за последние полгода-год мы совершили такой рывок, что сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Завтра в Баку открывается большое проект "Александринская театральная школа"", - отметил Сергей Емельянов.

Также Сергей Емельянов пригласил коллектив Азербайджанского государственного академического национального драматического театра принять участие в 15-ом, юбилейном, Международном театральном фестивале "Александринский", который состоится на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге в сентябре 2024 года.

Затем на мероприятии выступил исполняющий обязанности председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмаилов, который рассказал об истории и деятельности Союза театральных.

Гаджи Исмаилов вручил Сергею Емельянову медаль Союза театральных деятелей Азербайджана Sənətkar (Мастер).

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