В Баку прошел концерт турецкой звезды Аслы Гюнгёр

Во Дворце Гейдара Алиева прошел концерт популярной турецкой певицы и композитора Аслы Гюнгёр, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Аслы Гюнгёр родилась в Измире, свой путь в мир музыки начала в составе Измирского юношеского хора канала TRT, затем закончила факультет изящных искусств Измирского Университета имени 9 сентября (Dokuz Eylül Üniversitesi), где ее и заметили на шоу талантов TRT Izmir Gençlik Korosu, после чего началась профессиональная карьера. Со своими работами Аслы Гюнгёр приняла участие в нескольких сборных альбомах и телевизионных сериалах.

Незабываемые воспоминания, сочетающие в себе романтику и ностальгию, хиты Kalp Kalbe Karşı, Aşk Her Şeye Değer, Söylenmemiş Sözler, Aşk Alev Aldı, Son Öpücük, Izmir Bilir Ya, Dön Gel Yeter, Ben de Dahil и новые композиции, несравнимый ни с кем тембр голоса, невероятно сильная манера исполнения очаровали публику.

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