Старейший театр России выступит в Баку с гастролями

Национальный драматический театр России (Александринский театр) в сентябре текущего года выступит в Баку с гастролями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в воскресенье сказал на пресс-конференции директор Национального драматического театра России Сергей Емельянов.

"Мы сейчас ведем переговоры о том, что привезем в Баку спектакль "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя. Этот спектакль всегда идет с неизменным успехом. Я уверен, что постановка по русской классике будет востребована и в Баку. Тем более, режиссер Валерий Фокин постарался сохранить все классические интерпретации, конечно, внеся свою режиссерскую идею", - отметил Сергей Емельянов.

Он также подчеркнул, что обсуждается второй спектакль, который театр планирует представить в Баку.

"Что касается второго спектакля, то мы еще не определились. Александринский театр - большой, у нас очень разножанровые спектакли, и мы хотим привести в Баку разные постановки", - добавил директор Национального драматического театра России.

Отметим, что Национальный драматический театр России (Александринский театр) - один из старейших драматических театров России, сохранившихся до нашего времени.

Напомним, что 18 февраля в Баку между Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром и Национальным драматическим театром России (Александринский театр) подписан меморандум о сотрудничестве.

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