В Баку пройдет гала-вечер первого Фестиваля мобильных фильмов CINEMO

В Киноцентре "Низами" 23 февраля в 19.00 пройдет гала-вечер первого Фестиваля мобильных фильмов CINEMO, сообщил Day.Az учредитель и руководитель проекта, киноактер Руслан Сабирли.

"Фестиваль будет длиться три дня. 21 февраля с 14:00 по 17:00 состоится показ художественных фильмов, 22 февраля с 14:00 по 17:00 будут представлены документальные фильмы и социальные ролики. Имена победителей фестиваля будут объявлены на гала-вечере в Киноцентре "Низами" с участием медийных личностей. Гостей ожидает интересная программа", - отметил Руслан Сабирли

Напомним, что победители CINEMO Mobil Film Festival получат денежные призы в следующих размерах:

В номинации "Художественный фильм": первое место - 2 000 манатов, второе место - 1 500 манатов, третье место - 1 200 манатов.

В номинации "Документальный фильм": первое место - 1 500 манатов, второе место - 1 200 манатов, третье место - 1 000 манатов.

В номинации "Социальный ролик": первое место - 1 200 манатов, второе место - 1 000 манатов, третье место - 800 манатов.

Цель фестиваля, который проходит под слоганом "Fikir çəkmə, telefona çək!" - поддержка творческой активности молодежи, популяризация мобильного кинопроизводства среди молодежи, повышение знаний молодежи в области кино, выявление талантливых мобильных фотографов и кинематографистов, продвижение социальных ценностей посредством широких возможностей мобильной съемки, установление творческих связей между талантливой молодежью.

CINEMO Mobil Film Festival проводится при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики в рамках "Творческой недели", организованной министерством культуры.

Церемония награждения победителей будет транслироваться на странице официального сообщества стримеров ТикТок в Восточной Европе и Центральной Азии https://www.tiktok.com/@tiktoklive_cis.

Подробную информацию можно получить на сайте www.cinemoff.com, а также в соцсетях:

Mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/cinemoff

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