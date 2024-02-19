В Фонде тюркской культуры и наследия прошли совещания

В штаб-квартире Фонда тюркской культуры и наследия впервые в истории деятельности Фонда состоялись двухдневные встречи на уровне представителей министерств иностранных дел и культуры стран-учредителей, экспертов в области культурного наследия, а также руководителей проектов и специалистов по исследованиям организации.

Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на TurkicWorld, в рамках встреч состоялись совещания с участием экспертных групп, были выдвинуты предложения по подготовке "Конвенции об охране тюркского культурного наследия", обсуждены задачи, поставленные главами тюркских государств перед организациями тюркского сотрудничества и обозначенные в программном документе "ТЮРКТАЙМ".

Открывая совещание вступительным словом, президент Фонда Актоты Раимкулова поприветствовала участников и проинформировала о повестке дня заседания. Она подчеркнула, что в рамках "Видения Тюркского мира - 2040" уже начата возложенная на Фонд работа по выполнению "Конвенции об охране тюркского культурного наследия".

В повестку дня заседания были включены вопросы, связанные с подготовкой "Конвенции об охране тюркского культурного наследия", рассмотрением Плана деятельности Фонда на ближайшие два года и созданием при организации Консультативного совета реставраторов и историков архитектуры тюркского мира.

Затем участникам была продемонстрирована презентация проекта "Конвенции об охране тюркского культурного наследия". Между представителями государственных органов, экспертными группами и сотрудниками Фонда состоялся обмен мнениями по совершенствованию документа и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Проведена плодотворная работа по созданию Совета Фонда и подготовке "Конвенции об охране тюркского культурного наследия". С созданной Фондом экспертной группой регулярно проводились онлайн и двусторонние встречи для совершенствования указанной Конвенции, а затем заключения представлялись министерствам иностранных дел и культуры стран-членов организации.

На совещании также был рассмотрен детальный двухлетний План деятельности (Action Plan) Фонда на основе заявок стран-членов организации и предложений руководителей проектов, включающий в себя проекты по продвижению, защите и реставрации богатого наследия тюркского мира.

В течение двух дней встречи сопровождались выступлениями, взаимными обсуждениями и выдвижением предложений.

Следует отметить, что подобные координационные совещания будут проводиться Фондом и впредь для принятия согласованных решений.

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