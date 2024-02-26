В Национальном музее искусств представлены уникальные монеты Шекинского ханства

В Национальном музее искусств Азербайджана прошла лекция нумизмата Рустама Гусейнова, посвященная монетам Шекинского ханства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Рустам Гусейнов подробно рассказал о номиналах и типах шекинских монет и особенностях их чеканки, затронув малоизвестные факты появления первых монет Шекинского ханства, а также об их статусе на рынках того времени, видах шекинских монет с короной Российской империи и обращении этих типов монет после ликвидации Шекинского ханства.

На лекции были представлены уникальные нумизматические образцы разных номиналов, имеющие большую историческую ценность, в том числе редкий тяжеловесный серебряный аббаси. Некоторые из них были впервые продемонстрированы широкой публике.

Особый интерес публики, помимо самих уникальных экспонатов, вызвали факты о разнице между номинальной и реальной стоимостью разных типов монет, проводимые на этой разнице спекуляции и связанная с этим почти детективная история, когда частная выгода от обращения тормозила политический процесс унификации монетного обращения в регионе.

Лекция вызвала большое количество вопросов участников, которые интересовались малоизвестными деталями чеканки ханских монет и связанными с ними политическими и экономическими аспектами.

Монеты Шекинского ханства, существовавшего на северо-западе современного Азербайджана в середине XVIII - начале XIX веков, слабо исследованы и изучены, несмотря на их важное историческое значение. Чеканка собственной монеты ― одна из важнейших регалий государства, атрибут власти и суверенитета.

Монеты Шекинского ханства, особенно переходные типы, могут многое рассказать о важных деталях истории Азербайджана, пролить свет на страницы не только политической, но и экономической истории конца XVIII - начала XIX веков. Некоторые разновидности и номиналы известны в крайне ограниченном количестве экземпляров.

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